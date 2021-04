Ausreisekontrollen im Bezirk Neunkirchen vor dem Ende

Seit Beginn der Ausreisetests wurden bis Dienstagfrüh im Bezirk Neunkirchen mehr als 32.000 Personen kontrolliert.

Die seit 25. März geltenden Ausreisekontrollen im Bezirk Neunkirchen stehen vor der Aufhebung. Am Dienstag wurde laut dem Dashboard der Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit (Ages) eine Sieben-Tages-Inzidenz von 114,7 gemeldet. Damit wurde die Marke von 200 zum zehnten Mal in Folge unterschritten, was laut dem Erlass des Gesundheitsministeriums ein Ende der Ausreisetests zur Folge hat.

Die Verordnung war mit 25. März nötig geworden, weil die Sieben-Tages-Inzidenz im Bezirk Neunkirchen eine Woche lang in Folge über 400 pro 100.000 Einwohner lag. Bei Verlassen des Bezirks kontrollierte die Polizei, Personen mussten einen negativen, maximal 48 Stunden alten Antigentest oder höchstens 72 Stunden alten PCR-Test vorweisen.

Seit Beginn der Ausreisetests wurden bis Dienstagfrüh im Bezirk Neunkirchen mehr als 32.000 Personen kontrolliert. Dabei gab es 1066 Zurückweisungen und vier Anzeigen, teilte Polizeisprecher Raimund Schwaigerlehner mit.

Ausreisekontrollen finden nach wie vor in Wiener Neustadt sowie in den Bezirken Wiener Neustadt-Land und Scheibbs statt. Die Statutarstadt Wiener Neustadt liegt seit 13. April laut dem Ages-Dashboard bei der Sieben-Tages-Inzidenz unter der Marke von 200, der Bezirk Wiener Neustadt-Land seit 17. April. Der Bezirk Scheibbs übertraf die Schwelle erneut - am Dienstag wurde ein Wert von 241,5 registriert. Den niederösterreichweit höchsten Wert wies der Bezirk Zwettl mit 264,4 auf. Über der Marke von 200 lagen weiters die Bezirken Amstetten (223,1) und Melk (214,9).

Lockerung der Kriterien erwartet

Was die Kriterien für ein Ende der Ausreisekontrollen angeht, wird eine Lockerung erwartet. Nach der Forderung aus Niederösterreich, den Grenzwert für die Aufhebung der Maßnahmen von 200 auf 400 zu verdoppeln, hat das Gesundheitsministerium eine Änderung angekündigt.

In Wiener Neustadt wurden laut Polizei seit dem Beginn der Ausreisetests am 13. März knapp 96.000 Personen kontrolliert. Davon wurden 1615 zurückgewiesen und 35 angezeigt. Im Bezirk Wiener Neustadt-Land mussten seit 25. März bei insgesamt mehr als 30.000 Überprüfungen 1253 Personen wieder umkehren, sieben wurden angezeigt. Im Bezirk Scheibbs wurden bei 7000 Kontrollen 477 Zurückweisungen und drei Anzeigen verzeichnet. Hier laufen die Überprüfungen seit 9. April. Insgesamt wurden in Niederösterreich aufgrund der Hochinzidenzgebietsverordnungen in den vier Regionen bei rund 165.000 Kontrollen 4411 Zurückweisungen und 49 Anzeigen registriert.

(APA)