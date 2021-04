"Auto Shanghai": Die Jagd auf Tesla ist eröffnet

Der Absatz von Elektroautos soll heuer in China um 70 Prozent wachsen.

Bei der größten Automesse des Jahres lässt sich die Branche feiern wie in alten Zeiten. Die deutschen Marken schlagen in Shanghai einen Kurswechsel in Richtung E-Mobilität ein.

Shanghai. Auf der „Auto Shanghai“ kämpfen knapp 1000 Firmen mit aufgedrehtem Lautstärkepegel und leicht bekleideten Hostessen um die Aufmerksamkeit der Besucher, doch inmitten der Reizüberflutung sticht der Stand von Mercedes Benz als ein einziges Superlativ heraus: Dutzende Luxuskarossen werden auf der Fläche eines Fußballstadions präsentiert, die Lichtinstallation ist atemberaubend und die anstehende Pressekonferenz wird mit gleich mehreren kinoreifen Teasern beworben.