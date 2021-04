"Super League": Boris Johnson droht mit „Roter Karte“

(c) imago images/PA Images (Anthony Devlin via www.imago-images.de)

Englands Regierung droht abtrünnigen Klubs mit „Vielzahl möglicher Sanktionen“. Trotz weitverbreiteter Kritik ist unklar, wer sich letzten Endes durchsetzt.

Angesichts eines wahren Sturms öffentlicher Entrüstung über die Pläne zur Gründung einer Super League will auch die Regierung in London nicht im Abseits stehen. „Wir prüfen jede Möglichkeit inklusive rechtlicher Schritte“, erklärte Premierminister Boris Johnson nach einem Treffen mit Verbandsvertretern. „Wir schließen keine Option aus, um diese Vorschläge zu stoppen“, demonstrierte Johnson Entschlossenheit.

Zuvor hatte er in einem Gastbeitrag für „The Sun“ versprochen: „Es ist euer Spiel. Ihr könnt mir vertrauen, dass ich alles tun werde, um diesem lächerlichen Plan eine klare Rote Karte zu zeigen.“