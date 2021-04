Turner Vinzenz Höck: Perfektion in jeder Muskelkontraktion

Vinzenz Höck hat in Basel die nächste EM-Medaille im Visier. Akribischer Arbeiter ist er schon, für Olympia fehlt nur die Erfahrung.

Basel/Wien. Es ist ein völlig neues Gefühl, wenn Vinzenz Höck als Vizeeuropameister bei dieser Turn-EM in Basel antritt. Für ihn selbst und Österreichs Turnsport. Denn vergangenen Dezember gewann der Wahl-Innsbrucker an den Ringen das allererste EM-Silber und die überhaupt erst zweite Medaille nach Bronze durch Hans Sauter am Pauschenpferd 1955. „Das ist eine neue, durchaus spannende Situation. Es wird mehr erwartet, auf Vinzenz sind mehr Augen gerichtet. Damit muss er umgehen lernen“, erklärt ÖFT-Sportdirektor Fabian Leimlehner.