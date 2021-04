Musikerin Barby Kelly 45-jährig gestorben

Das frühere Mitglied der Musikgruppe Kelly Family starb „nach kurzer Krankheit“.

Die Musikerin Barby Kelly ist tot. Das Mitglied der Kelly Family starb im Alter von 45 Jahren. "Unsere geliebte Schwester Barby ist nach kurzer Krankheit vor wenigen Tagen von uns gegangen", schrieb die Kelly Family auf dem Instagram-Account der Band. "Wir werden Barby unendlich vermissen und sie immer in unseren Herzen tragen."

Auch ihre zwei Geschwister Patricia Kelly und John Kelly veröffentlichten das Statement auf ihren Profilen. Demnach starb sie am 15. April. An welcher Krankheit sie litt, ist nicht bekannt. Als junge Frau hatte sie in der Gruppe Percussion und Gitarre gespielt, sich aber vor einigen Jahren aus der Öffentlichkeit zurückgezogen.

(APA/dpa)