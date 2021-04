Schauspieler und Schlagersänger Willi Herren gestorben

Der deutsche Entertainer, Schauspieler und Schlagersänger starb überraschend im Alter von 45 Jahren. Er wurde tot in seiner Wohnung gefunden.

Schauspieler und Schlagersänger Willi Herren ist tot. Das bestätigte der Manager des 45-Jährigen Entertainers. Wie die Polizei bestätigte, konnten die Einsatzkräfte gegen Mittag nur noch seinen Tod feststellen. Bekannt wurde Herren mit seiner Rolle in der ARD-Serie „Lindenstraße“. Zudem hatte er regelmäßig Auftritte am Ballermann auf Mallorca.

Herren hatte in der Vergangenheit mit Alkohol- und Drogenproblemen zu kämpfen. 2008 ließ er sich bei seinem Entzug sogar von TV-Kameras begleiten.

In den letzten Jahren nahm Herren an diversen Reality-TV-Formaten teil. Zurzeit läuft das Format „Promis unter Palmen“, an dem Herren auch mitgewirkt hat.