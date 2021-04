Steuergeld für Zombieunternehmen

Zombies gibt es nicht nur im Wiener Wurstelprater, sondern auch in der Wirtschaftswelt.

Mit rund 35 Milliarden Euro hat die Regierung bisher die Wirtschaft unterstützt und einen schlimmeren Einbruch verhindert – aber damit auch Betriebe gerettet, die nicht mehr marktfähig sind.

Es war ein Fauxpas, den sich der damals neue Gouverneur der Oesterreichischen Nationalbank (OeNB) leistete. In einem Interview bezeichnete Robert Holzmann im März 2020 die Corona-Staatshilfen als Fehler, weil damit die „Reinigungskräfte“ des Marktes gehemmt würden. Es würden Unternehmen überleben, die nicht überleben sollten. Das Problem war aber gar nicht so sehr der Inhalt seiner Aussage, es war vielmehr der Zeitpunkt: Nur zwei Tage zuvor hatte die Regierung die Milliardenhilfen verkündet, Österreich ging gerade in den ersten Lockdown. Die Bevölkerung war verunsichert.