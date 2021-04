Implosion der Super League: Agnelli akzeptiert das Scheitern

Juve-Präsident Agnelli spricht nach dem Rückzug von Manchester City und United, Liverpool, Chelsea, Tottenham und Arsenal vom vorzeitigen Ende der neuen Fußballliga, bereut aber nichts.

Die Super League ist am Ende: Alle sechs involvierten englischen Klubs haben sich von den scharf kritisierten Plänen abgewendet. Als letztes machte Chelsea diesen Schritt in der Nacht auf Mittwoch in einer Stellungnahme auf der Homepage offiziell. Zuvor hatten sich bereits der englische Meister Liverpool, Manchester United, Tottenham Hotspur, Arsenal und Manchester City entsprechend geäußert und angekündigt, sich von der Gründung der exklusiven Liga zu verabschieden.

"Wir haben einen Fehler gemacht und wir entschuldigen uns dafür", twitterte Arsenal. Chelsea schrieb: "Nachdem wir uns der Gruppe Ende letzter Woche angeschlossen haben, hatten wir jetzt Zeit, uns eingehend mit der Angelegenheit zu befassen und wir haben entschieden, dass unsere fortgesetzte Teilnahme an diesen Plänen nicht im besten Interesse des Klubs, unserer Fans und der breiteren Fußballgemeinschaft ist."

Auf der Webseite der Super League waren zunächst noch Durchhalteparolen gepostet worden. Angesichts der aktuellen Umstände wolle man nun die "am besten geeigneten Schritte zur Neugestaltung des Projekts überdenken". Die Super League sei "überzeugt, dass sich der aktuelle Status quo des europäischen Fußballs ändern muss".

Eingeständnis von Agnelli

Doch schon am Mittwoch akzeptierte auch Juventus-Chef Andrea Agnelli, der als einer der Architekten des Projekts gilt, das Scheitern. Von Reuters gefragt, ob die Super League nach dem englischen Rückzug noch bestehen könne, sagte der Italiener: „Um ehrlich zu sein, ist das offensichtlich nicht mehr der Fall.“ In einem Interview am Vortag hatte Agnelli noch die „Blutsbrüderschaft“ der zwölf Klubs gepriesen.

Dennoch bleibe er überzeugt von der „Schönheit des Projekts“, betonte Agnelli und betonte, dass es der beste Wettkampf der Welt geworden wäre. „Aber ich muss zugeben...ich glaube nicht, dass das Projekt noch besteht und weiterläuft."

Nicht zuletzt gelten auch Atletico Madrid, FC Barcelona und AC Milan als Wackelkandidaten, die ihre Beteiligung an der Super League demnach bereits überdenken sollen. Real-Präsident Florentino Perez ließ ein für Dienstagabend geplantes Radio-Interview aus.

FC-Barcelona-Präsident Joan Laporta will die Mitglieder über die Pläne abstimmen lassen. In Italien steht Inter Mailand unmittelbar vor dem Absprung, hat diesen bisher aber noch nicht offiziell verkündet. Auch der Stadtrivale AC Milan gilt als Wackelkandidat. Die größten Treiber des Projektes scheinen damit nur noch Real Madrid und Juventus Turin zu sein. Real-Präsident Florentino Perez sollte auch Vorstandsvorsitzender der neuen Liga werden, Juves Andrea Agnelli einer von dessen Stellvertretern.

Erleichterung in der „europäischen Fußball-Familie"

UEFA-Präsident Aleksander Ceferin begrüßte die Rückzieher der Rebellen. Er zeigte sich in einer ersten Reaktion über die Entscheidung von Manchester City hocherfreut. "Ich freue mich sehr, City wieder in der europäischen Fußball-Familie begrüßen zu dürfen", sagte der Slowene in einer UEFA-Mitteilung, die noch vor den Entscheidungen der weiteren englischen Klubs veröffentlicht wurde. Der Premier-League-Tabellenführer habe große Intelligenz bewiesen, indem er auf die vielen Stimmen, besonders seine Fans, gehört habe, so Ceferin weiter.

Die Uefa hatte ebenso wie viele nationale Verbände und andere Klubs die Pläne massiv kritisiert. Die UEFA hatte mit scharfen Sanktionen gedroht: Die Klubs sollten aus der Champions League ausgeschlossen werden, ihren Nationalspielern drohte eine Sperre für die Europameisterschaft im Sommer.

Die UEFA hatte ihrerseits am Montag eine Reform der Champions League ab 2024 beschlossen. Demnach wird die bestehende Königsklasse von 32 auf 36 Clubs aufgestockt und die erste Phase nicht in Gruppen aufgeteilt, sondern in einem Ligaformat bestritten. Zwei der vier zusätzlichen Startplätze werden nicht über aktuelle Leistungen, sondern über die UEFA-Fünfjahreswertung vergeben. Diese Sicherheit scheint den ganz großen Clubs aber zu wenig.

Die grundsätzliche Idee wird den europäischen Klubfußball noch länger begleiten, auch wenn die erste Revolution nur von kurzer Dauer war.

