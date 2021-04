EU-Kommission stellt Regeln für Künstliche Intelligenz vor

In Autos und selbst Zahnbürsten ist sie schon zu finden, die Künstliche Intelligenz. Was sie darf, worauf sie fußt und welchen Regeln sie unterliegt, ist dabei aber nicht klar. Die EU wagt den ersten Versuch für ein Regelwerk.

Die EU-Kommission will am Mittwoch Regeln für den Umgang mit Künstlicher Intelligenz in der EU vorschlagen. Die Anforderungen an die Anbieter dürften je nach potenziellem Risiko einer Technik variieren. So sind medizinische Anwendungen strengeren Regeln unterworfen als es bei Chatbots der Fall sein wird. Es ist auch davon auszugehen, dass ein Sozialkredit-System wie es in China zum Einsatz kommt, komplett verboten werden.

In China wurde dieses „Zuckerbrot und Peitsche"-Prinzip in Kombination mit einer digitalen Totalüberwachung in den letzten Jahren verfeinert. Regelkonformes Verhalten wird belohnt, Fehlverhalten (bei Rot über die Straße gehen) bestraft.

Mit dem Begriff "Künstliche Intelligenz" werden meist Anwendungen auf Basis von maschinellem Lernen bezeichnet, bei dem Software große Datenmengen nach Übereinstimmungen durchforstet und daraus Schlussfolgerungen für die Zukunft zieht. Dadurch können inzwischen Computerprogramme zum Beispiel Aufnahmen von Computer-Tomographen schneller und mit einer höheren Genauigkeit als Menschen auswerten. Selbstfahrende Autos versuchen so, das Verhalten anderer Verkehrsteilnehmer vorherzusagen, und Programme zur Bildbearbeitung nutzen ihr Wissen über Lichtverhältnisse und Objekte in einem Foto, um es zu optimieren.

Die Vielfalt der Einsatzmöglichkeiten erfordert ein entsprechendes Regelwerk, das über die Robotergesetze des Science-Fiction Autors mit Doktortitel, Isaac Asimov, hinausgeht.

1. Ein Roboter darf einem menschlichen Wesen keinen Schaden zufügen oder durch Untätigkeit zulassen, dass einem menschlichen Wesen Schaden zugefügt wird. 2. Ein Roboter muss den Befehlen gehorchen, die ihm von Menschen erteilt werden, es sei denn, dies würde gegen das erste Gebot verstoßen. 3. Ein Roboter muss seine eigene Existenz schützen, solange solch ein Schutz nicht gegen das erste oder zweite Gebot verstößt. Robotergesetze nach Asimov

Künstliche Intelligenz dürfte in den kommenden Jahrzehnten in immer mehr Bereiche der Gesellschaft einziehen und für die Wirtschaft immer wichtiger werden. Allerdings gibt es auch ethische und Sicherheitsbedenken - etwa mit Blick auf selbstfahrende Autos oder Programme für die Einstellung von Personal, oder auch die Vermittlung wie es beim AMS der Fall war. Der Algorithmus fiel bei der Datenschutzbehörde durch. Oder auch bei Amazon wurde eine KI versuchsweise damit beauftragt, nach neuen Entwicklertalenten zu suchen. Unglücklicherweise war die Datengrundlage veraltet. Das führte dazu, dass die Maschine anhand dieser annahm, dass nur Männer fähig für den Job wären.

Eine Künstliche Intelligenz ist nur so klug und unvoreingenommen, wie die Datengrundlage, auf der sie basiert. Bis jedoch ein einheitliches in der gesamten EU geltendes Regelwerk vorhanden ist, werden noch Jahre vergehen. Denn die Vorschläge der EU-Kommission müssen anschließend die EU-Staaten und das Europaparlament verhandeln.

(bagre)