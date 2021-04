Putins Rede an die Nation unter "Post-Covid"-Bedingungen

Der Kreml-Chef hält seine lang erwartete Rede an die Nation. Maßnahmen zur sozialen und wirtschaftlichen Krisenlinderung werden erwartet. Doch die größte Spannung liegt über der außenpolitischen Agenda.

Es ist Wladimir Putins wichtigster Auftritt vor Publikum seit langem: Im Ausstellungszentrum Manege unweit des Kreml hält der russische Präsident heute ab 12 Uhr (Ortszeit) seine alljährliche Rede an die Nation. Offiziell heißt die Veranstaltung „Botschaft an die Föderalversammlung“. Eingeladen sind politische Entscheider des Landes, bekannte Persönlichkeiten sowie religiöse Würdenträger. Lange hatte Putin öffentliche Auftritte wegen der Corona-Pandemie gemieden. Gesprächspartner mussten erst in eine zweiwöchige Quarantäne, bevor sie vom Präsidenten empfangen wurden.

Das ist nun vorbei. Denn Putin wurde zweifach gegen Covid-19 geimpft (mit welchem Impfstoff ist noch immer nicht bekannt). Die Gäste der heutigen Versammlung brauchen lediglich einen negativen PCR-Test, um in die Halle eingelassen zu werden. Mit dieser gelockerten Einladungspolitik will die russische Führung demonstrieren, dass sich das Land bereits in einer „Post-Covid"-Ära befindet.

Eine „Überraschung“ mit Belarus?

Über die konkreten Inhalte breitet der Kreml wie immer den Mantel des Schweigens. Ein Schwerpunkt dürfte die soziale und wirtschaftliche Lage des Landes unter den Bedingungen der Pandemie sein. Zudem wird erwartet, dass Putin politische Schwerpunkte vor der Duma-Wahl im Herbst setzen wird.

Ein Teil der Rede dreht sich in der Regel auch um Russlands Außenpolitik. Die Kriegsgefahr mit dem Nachbarn Ukraine ist seit dem russischen Truppenaufmarsch entlang der ukrainischen Grenze gestiegen. Auf Gesprächsangebote des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskij hat der Kreml bislang nicht reagiert. Auch mit dem Westen gibt es Spannungen nach der gegenseitigen Ausweisung von Diplomaten.

Kommentatoren in den sozialen Medien mutmaßten, dass womöglich bezüglich Belarus eine Überraschung zu erwarten sei. Immerhin wird der belarussische Präsident Alexander Lukaschenko am Donnerstag in Moskau erwartet. Schon länger gibt es die Vermutung, dass Moskau seine ökonomische oder militärische Kontrolle über Belarus ausbauen möchte. Zusätzlich angeheizt wurden diese Mutmaßungen aufgrund einer außerordentlichen Zusammenkunft des Föderationsrates am Freitag, was auf eine dringliche Beschlussfassung deuten könnte. Auch im Hinblick auf die Separatisten-Gebiete im ostukrainischen Donbass wurde gemunkelt, dass Moskau eine Anerkennung der selbsternannten „Volksrepubliken“ vorbereiten könnte.

Demo-Treffpunkt am Manege-Platz

Für den Abend haben Unterstützer des inhaftierten Kremlkritikers Alexej Nawalny landesweit zu Protesten aufgerufen. In Moskau lautet der Treffpunkt Manege-Platz - genau dort, wo ein paar Stunden zuvor der Kreml-Chef seine Rede gehalten hat. Das ist eine kalkulierte Provokation. Es wird erwartet, dass die Sicherheitskräfte das Zentrum weiträumig absperren, um eine Sammlung der Aktivisten zu verhindern. Zudem hat der russische Machtapparat ein hartes Durchgreifen gegen die Proteste angekündigt.

Nawalnys Sprecherin Kira Jarmysch und Mitstreiterin Ljubow Sobol wurden bereits am Vormittag von der Polizei festgenommen. Seit Tagen läuft eine Festnahmewelle gegen Verbündete des Oppositionspolitikers.

Der Gesundheitszustand des Oppositionellen hat sich nach Darstellung seines Teams im Straflager zuletzt massiv verschlechtert. Der 44-Jährige war vor rund drei Wochen in einen Hungerstreik getreten.

(som)