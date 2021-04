(c) Screenshot ORF

Der neue Gesundheitsminister gab sich bei Armin Wolf vorsichtig. Ohne großes Plädoyer für Lockdowns oder Kritik an den kommenden Öffnungen meinte er: "Was ich will, muss ich auch entwickeln".

Es war wohl sein Sager über die "unpopulären Entscheidungen", die er notfalls treffen werde. Vielleicht auch das Anpacker-Image, das Werner Kogler so betonte. Jedenfalls schienen viele zu glauben, dass Wolfgang Mückstein, neuer Grüner Gesundheitsminister, gleich nach seinem Antritt erst mal griffige Ansagen machen werde. Strategien verkünden. Sagen, was epidemiologietechnisch Sache ist. Und wo sollte er das tun, wenn nicht im ORF? Spoiler: Es kam anders.