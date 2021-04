David Alaba landet wohl bei Real Madrid

ÖFB-Star David Alaba soll es nach dem Auslaufen seines Bayern-Vertrages zum spanischen Rekordmeister ziehen. Hansi Flick wollte das noch nicht kommentieren.

Die Zukunft von David Alaba dürfte bei Real Madrid liegen. Drei Monate nach der spanischen Sportzeitung "Marca" vermeldete am Dienstagabend auch der TV-Sender Sky den ablösefreien Transfer mit Saisonende als fix. Bestätigung gibt es von den Madrilenen vorerst aber weiterhin keine. Bayern-München-Trainer Hansi Flick wollte sich nach der Partie gegen Bayer Leverkusen (2:0) am Dienstabend auch noch nicht zu weit aus dem Fenster lehnen.

"Dazu kann ich nichts sagen, weil er mir das noch nicht gesagt hat", sagte Flick auf die Frage, ob er Spanien und Real für eine gute Adresse für seinen bisherigen Schützling halte. "Deswegen warte ich ab, bis er mir das selbst gesagt hat." Flick verabschiedet sich wie Alaba mit Saisonende von den Bayern. Alabas Vertrag läuft aus. Bei den Madrilenen soll der 28-jährige Wiener laut Sky-Angaben "zeitnah" einen Kontrakt bis 2026 unterschreiben.

Mittlerweile deutet sehr viel darauf hin, dass Alaba tatsächlich in die spanische Hauptstadt übersiedelt. Die spanische Sportzeitung "AS" hatte vergangene Woche berichtet, dass sich der ÖFB-Star in einem Vorort von Madrid bereits auf Haussuche befinde. Offen ist, ob sich auch der Wunsch nach mehr Spielzeit im Mittelfeld erfüllt. Obwohl bei den Bayern Abwehrchef, glänzte Alaba gegen Leverkusen zum wiederholten Mal als Sechser. Flick: "David hat im Mittelfeld wieder eine sehr, sehr gute Leistung gebracht."

