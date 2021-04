Indonesisches U-Boot samt Besatzung vor Bali vermisst

Die Marine sucht das U-Boot mit 53 Menschen an Bord. Singapur und Australien sollen bei der Suche helfen. Das U-Boot wurde 1978 in Deutschland gebaut, vor neun Jahren aber generalsaniert.

Nördlich von Bali wird ein U-Boot der indonesischen Marine vermisst. Das vor 40 Jahren in Deutschland gebaute Unterseeboot KRI Nanggala-402 sei vermutlich gesunken, zitierte die Zeitung "Kompas" am Mittwoch den Militärsprecher Hadi Tjahjanto. Der Kontakt sei gegen 4.30 Uhr früh (Ortszeit) abgebrochen, dann sei das U-Boot etwa 95 Kilometer vor der Insel Bali verschwunden. Möglicherweise befinde es sich in einer Mulde auf dem Meeresboden in etwa 700 Metern Tiefe, hieß es.

"Wir suchen immer noch in den Gewässern vor Bali, 60 Meilen vor Bali, nach 53 Menschen“, schrieb der Militärchef Hadi Tjahjanto der Nachrichtenagentur Reuters per Text-Nachricht.

Die indonesische Marine ist mit Kriegsschiffen im Einsatz. Zudem seien Singapur und Australien um Hilfe bei der Suche gebeten worden, weil sie U-Boot-Rettungsschiffe besäßen.

Das fast 1400 Tonnen schwere U-Boot KRI Nanggala-402 wurde 1978 in Deutschland gebaut, ist auf der Website des indonesischen Militärs zu lesen. Es wurde demnach zwei Jahre lang bis 2021 in Südkorea saniert. Früher hatte Indonesien eine Flotte von 12 U-Booten aus der Sowjetunion in Betrieb. Mittlerweile sind es nur noch fünf: zwei aus deutscher Produktion und drei neuere aus Südkorea, berichtet die „Jakarta Post“.

(APA/dpa)