Syrischer Präsident Assad strebt Wiederwahl im Mai an

Am 26. Mai will sich Bashar al-Assad in Syrien wieder zum Präsidenten wählen lassen. Eine faire Abstimmung im vom Bürgerkrieg geplagten Land scheint unwahrscheinlich.

Der syrische Langzeit-Präsident Bashar al-Assad strebt bei der Wahl am 26. Mai eine dritte Amtszeit an. Dies teilte ein Parlamentssprecher im Staatsfernsehen mit. Assads Familie und seine Baath-Partei regieren Syrien seit fünf Jahrzehnten mithilfe der Sicherheitskräfte und der Armee.

Die US-Regierung und die syrische Opposition bezeichnen die Wahl als Farce, die Assads Herrschaft in dem Bürgerkriegsland zementieren soll. Bashar al-Assad war seinem Vater Hafez im Jahr 2000 auf dem Präsidentensessel nachgefolgt, der ab 1971 das Land mit einem säkularen Polizei- und Geheimdienstregime führte.

(APA/Reuters)