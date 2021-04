Oscars: Wahl abgeschlossen, Stimmen werden ausgezählt

Die Vorbereitungen in Los Angeles laufen. Am Sonntag ist es soweit.

Die Glamour-Show fällt aus, im Publikum gibt es 170 Plätze. Wer kommt, muss mindestens drei negative Corona-Tests vorlegen.

Die Oscar-Wahl ist gelaufen: Bis zum Dienstagabend mussten die Stimmzettel der über 9.000 Oscar-Juroren online bei der Filmakademie in Beverly Hills eingetroffen sein. Am Sonntag wird dann das Geheimnis bei den 93. Academy Awards gelüftet. Bis dahin zählen Mitarbeiter der Prüfgesellschaft PricewaterhouseCoopers die Stimmen aus. Die streng gehüteten Ergebnisse in 23 Kategorien werden am Sonntag direkt zur Preis-Gala gebracht.

Mit zehn Nominierungen ist die Filmbiografie "Mank" der diesjährige Oscar-Favorit. Dahinter reihen sich sechs Filme mit jeweils sechs Nominierungen: "The Father", das Drama "Minari - Wo wir Wurzeln schlagen" über eine koreanisch-amerikanische Familie, "Judas and the Black Messiah", das Road-Movie "Nomadland", "Sound of Metal" und der Gerichtsthriller "The Trial of the Chicago 7". Als Schauspieler sind in diesem Jahr unter anderem Viola Davis, Frances McDormand, Carey Mulligan, Gary Oldman, Anthony Hopkins und posthum Chadwick Boseman im Oscar-Rennen.

Die Show am 25. April soll mit den diesjährigen Oscar-Kandidaten vor Ort ablaufen. In Los Angeles ist neben dem traditionellen Dolby Theatre in Hollywood erstmals das Bahnhofsgebäude Los Angeles Union Station als Bühne geplant.

Mit und ohne Maske

Die Teilnehmer der Oscar-Verleihung müssen während der Gala vor der Kamera keinen Mund-Nasen-Schutz tragen - während der Drehpausen aber schon. Etwa während der Werbeunterbrechungen oder wenn eine Person gerade nicht gefilmt wird.

Die Zeremonie werde wie ein Filmdreh organisiert, hieß es. Für alle Gäste ist demnach eine Temperaturmessung vor der Gala verpflichtend. Zudem müssten Teilnehmer mindestens drei negative Corona-Tests vorlegen. 170 Plätze gibt es im Publikum; je nach Kategorie werden die Nominierten im Saal wechseln.

Die Nominierungen in den wichtigsten Kategorien

BESTER FILM

"The Father"

"Judas and the Black Messiah"

"Mank"

"Minari"

"Nomadland"

"Promising Young Woman"

"Sound of Metal"

"The Trial of the Chicago 7"

BESTE REGIE

Thomas Vinterberg für "Drunk"

David Fincher für "Mank"

Lee Isaac Chung für "Minari"

Chloé Zhao für "Nomadland"

Emerald Fennell für "Promising Young Woman"

BESTE DARSTELLERIN

Viola Davis für "Ma Rainey's Black Bottom"

Andra Day für "The United States vs. Billie Holiday"

Vanessa Kirby für "Pieces of a Woman"

Frances McDormand für "Nomadland"

Carey Mulligan für "Promising Young Woman"

BESTER DARSTELLER

Riz Ahmed für "Sound of Metal"

Chadwick Boseman für "Ma Rainey's Black Bottom"

Anthony Hopkins für "The Father"

Gary Oldman für "Mank"

Steven Yeun für "Minari"

BESTE NEBENDARSTELLERIN

Maria Bakalova für "Borat 2"

Glen Close für "Hillbilly Elegy"

Olivia Colman für "The Father"

Amanda Seyfried für "Mank"

Yuh-Jung Youn für "Minari"

BESTER NEBENDARSTELLER

Sacha Baron Cohen für "The Trial of the Chicago 7"

Daniel Kaluuya für "Judas and the Black Messiah"

Leslie Odom Jr. für "One Night in Miami"

Paul Raci für "Sound of Metal"

Lakeith Stanfield für "Judas and the Black Messiah"

BESTER AUSLANDSFILM

"Quo vadis, Aida?" (Bosnien und Herzegowina)

"Drunk" (Dänemark)

"Better Days" (Hongkong)

"Collective" (Rumänien)

"The Man Who Sold His Skin" (Tunesien)

(dpa/red.)