Die Pandemie als verpasster Wake-up Call

Corona hätte eine jener Krisen sein können, die überfällige Staatsreformen ermöglichen. Gerade auch in Österreich.

Um jegliche Sorge zu zerstreuen, dass es sich hier um einen langatmigen Artikel zum Thema Bürokratie handeln könnte, beginne ich bei einem Attentat: Der amerikanische Präsident James A. Garfield wurde am 2. Juli 1881 von Charles J. Guiteau im dritten Monat seiner Präsidentschaft erschossen. Der Attentäter schrieb zuvor eine Rede für den Präsidenten, die dieser zwar nie hielt, war jedoch der Meinung, als Belohnung für seine Mühen entweder zum Konsul in Wien oder Paris ernannt werden zu müssen. Guiteau sprach weder Deutsch noch Französisch, aber er verstand die Sprache des sogenannten Spoils-Systems, welches damals in den USA vorherrschte. In diesem System wurden sämtliche Ämter nach Nähe zum Präsidenten vergeben, und auch unser unglücklicher Attentäter rechnete sich mit seiner Rede die Chance auf einen lukrativen Posten aus.