(c) Clemens Fabry, Presse

Ex-Polizist Doskozil bekam am Montag Besuch von ehemaligen Kollegen, die sein Handy einkassierten.

Wann hat wer wen angerufen, als die Bank pleiteging? Konnte Geld in Sicherheit gebracht werden? Doskozils sichergestellte Chat-Protokolle sollen diese Fragen klären.

Wien. Burgenlands Landeshauptmann, Hans Peter Doskozil, hüllte sich am Mittwoch in Schweigen. Verständlich, seine Aussagen hatten ihn zuletzt in die Bredouille gebracht. Er wird bei der Staatsanwaltschaft Eisenstadt wegen Falschaussage als Beschuldigter geführt. Ihm wurde kurzzeitig das Handy abgenommen.