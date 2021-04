Österreichs Handballerinnen sind zurück auf der großen Bühne

Erstmals seit zwölf Jahren haben sich die ÖHB-Frauen für eine WM qualifiziert. Ein starker Impuls vor der Heim-EM 2024, der für Sportdirektor Patrick Fölser kein Einzelfall bleiben soll. „Wir wollen ins Rad der Großen.“

Wien. Österreichs Handballerinnen ist der Coup geglückt: Mit dem 29:26-Sieg im Play-off-Rückspiel in Polen (Hinspiel 29:29) haben sie das WM-Ticket gelöst. Erstmals seit 2009 ist Österreich im Dezember wieder bei einer Großveranstaltung dabei. „Das war kämpferisch in beiden Spielen sehr stark, Wille und Leidenschaft waren unglaublich“, schwärmt ÖHB-Sportdirektor Patrick Fölser nach der Rückkehr nach Wien. Im Flieger seien alle „ein bisschen müde“ gewesen, wurde der Erfolg doch am Vorabend im Corona-Rahmen gefeiert. „Auf die gesamten 120 Minuten war das wirklich verdient.“