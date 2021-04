Von Meidlinger Strizzis lernen

Es ist erstaunlich, wie wenig Firmenlenker und Politiker damit gerechnet haben, dass ihre Smartphones irgendwann beschlagnahmt und überprüft werden könnten.

In den späten 1970 Jahren – Österreich wurde gerade vom Schmiergeld-Skandal um das Wiener Allgemeinen Krankenhaus erschüttert – war es unter Meidlinger Strizzis völlig klar, dass man halbseidene Geschäfte niemals am Telefon, sondern ausschließlich Face to Face im verrauchten Tschocherl ums Eck oder unter freiem Himmel ausmachen darf. Sonnenklar war auch, dass nicht einmal unter Haberern, aber schon gar nicht vor Fremden über die nächste „Linke“ geprahlt werden durfte, die man „drahen“ will (wienerisch „a Linke drahn“ = ein betrügerisches Geschäft durchführen). Auch damals gab es schon Telefonüberwachung, die sich mitunter, so geht die Mär, in einem verdächtigen Klicken im Viertelanschluss bemerkbar machte.