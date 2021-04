Xi Jinping präsentiert sich am „Earth Day“ als grüner Staatschef

Das Riesenreich stößt zwar die meisten Emissionen aus, investiert aber am stärksten in erneuerbare Energien.

Praktisch in letzter Minute gab Chinas Staatschef, Xi Jinping, am Mittwoch seine Teilnahme am virtuellen Weltklimagipfel bekannt. Außenamtssprecherin Hua Chunying verkündete vage, dass Xi bei der Veranstaltung heute eine „wichtige“ Rede halten werde. Für die internationale Gemeinschaft ist das ein wichtiges Zeichen, denn ohne den größten CO2-Verschmutzer kann die globale Klimafrage nicht gelöst werden.