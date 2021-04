Klimaforscher Latif: „Die Bilanz seit Paris ist verheerend“

(c) imago images/teamwork (Achim Duwent�ster via www.imago-images.de)

Viele Staaten haben mittlerweile Klimaziele, meist als Absichtserklärung. Die Umsetzung aber lässt auf sich warten.

Das Pariser Klimaabkommen von 2015 ist formal seit gut fünf Jahren in Kraft. Zeit also, den Blick darauf zu richten, mit welcher Konsequenz die Beschlüsse von 2015 auch umgesetzt worden sind, oder werden. Dazu haben wir unter anderen Mojib Latif um seine Einschätzung gebeten. Der gebürtige Hamburger ist einer der führenden Klimaforscher, der seine wissenschaftliche Laufbahn am Hamburger Max-Planck-Institut für Meteorologie begonnen hat. Das MPI ist gemeinsam mit dem Deutschen Klimarechenzentrum (das aus dem MPI hervorgegangen ist) einer der Hotspots der Klimaforschung.