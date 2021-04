AFP via Getty Images

Ted Hui in Hongkong, Juni 2020

Ted Hui, prominenter Demokratie-Aktivist und Ex-Parlamentarier in Hongkong, spricht aus dem australischen Exil über Chinas Gehirnwäsche und Repressionen. Er pocht auf EU-Sanktionen und einen Boykott der Winterolympiade.

Gerade erst wurde der Unternehmer Jimmy Lai in Hongkong verurteilt, zahlreiche Aktivisten sind wie er in Haft oder angeklagt. Was kann die Demokratie-Bewegung noch bewirken?