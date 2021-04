Es ist Zeit, sperrt die Kulturbetriebe wieder auf

Fast scheinen sie zu platzen vor Außergewöhnlichem, die Museen, die Theater, die Konzerthäuser. Alles ist geprobt, alles gehängt, alles ist bereit.

Der Zusammenhang war ein anderer, aber die subtile Wendung ins Positive durch eine simple Verschiebung der Betonung hat mich trotzdem einigermaßen berückt: Vor einiger Zeit schon, in der so schönen Serie der Ö1-„Menschenbilder“, beschrieb der Intendant der Salzburger Festspiele, Markus Hinterhäuser, den fundamentalen Unterschied (in einem Musikerleben) zwischen dem Wiederholen. Und dem wieder Holen.

Wer hundert Mal die „Winterreise“ wiederholt, kann sich (und sie) zugrunde richten. Wer seine Aufmerksamkeit darauf richtet, diesen einmal erlebten Zustand des Außergewöhnlichen immer wieder zu holen, immer wieder neu entstehen zu lassen, bringt sich (und sie) im besten Fall in ungeahnte Höhen.