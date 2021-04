Die Jagd auf die letzten Giganten des Mittelmeeres

Die Bestände von Walen und Delfinen in europäischen Gewässern gehen stetig zurück. Plastikverschmutzung, Jagd und Ölförderung setzen den geschützten Tieren zu.

Der tote Finnwal wurde Ende Jänner im Hafen von Sorrent in 20 Metern Tiefe von Tauchern entdeckt. Knapp 20 Meter lang und 70 Tonnen schwer war der weibliche Koloss. Der Kadaver war so groß, dass selbst erfahrene Meeresbiologen sagen, sie hätten im Mittelmeer noch nie ein imposanteres Exemplar gesehen. In einer 13 Stunden langen Autopsie untersuchten 33 Spezialisten das vermutlich 70 Jahre alte Tier gründlich, um Aufschlüsse über Lebensweise, Umwelteinflüsse und Todesursache zu bekommen.