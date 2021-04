Virtuelles Festival: Kochen mit Ivić, Plaudern mit Molcho

Das Food and Mind Festival befasst sich am Samstag einen Tag lang mit Essen: Von der Sensorik über das Kochbuchschreiben bis zum gemeinsamen Kochen.

Wien. Einen Abend im Restaurant kann es nicht ersetzen – aber einige andere Dinge, die während der Coronapandemie fehlen, könnten kulinarisch interessierte Menschen am Samstag erleben – zwar ebenso virtuell, aber immerhin: Beim „Food and Mind Festival: Seasons Change“ geht es einen Tag lang um Genuss und Kulinarik – von Kochbüchern und Sensorik bis zum tatsächlichen gemeinsamen Kochen.

So zeigt etwa Tian-Chef Paul Ivić – der gerade mit dem Falstaff-Preis für Nachhaltigkeit und Innovation ausgezeichnet worden ist (siehe oben) – zu Mittag für alle Teilnehmer zum Mitkochen, wie aus einem Gemüse drei Gerichte werden. Schon vorher starten Simone und Adi Raihmann (Karma Food) mit einem ayurvedischen Frühstück – und abends bereiten die Chefs von Salt and Silver in Hamburg vor der Kamera vegetarische Tacos zu.

Zuversicht und Begeisterung

„Wir möchten in Zeiten wie diesen auch Zuversicht und Begeisterung stiften, der Antriebslosigkeit den Kampf ansagen und Möglichkeiten schaffen, um sich zu verbinden und auszutauschen“, sagt Stefanie Neuhart, die das Kulinarikfestival für den Brandstätter Verlag initiiert hat, bei dem die Kochbücher von Ivić, den Raihmanns und auch von Katharina Seiser erschienen sind.

Die Autorin, die zuletzt „Immer wieder vegan“ veröffentlichte, erzählt bei dem Festival über das Kochbuchschreiben, erklärt, was aus ihrer Sicht ein gutes Kochbuch ausmacht, und zeigt ihre private Kochbuchbibliothek.

Einblicke ins neue Neni-Lokal

Der Sensoriker Klaus Dürrschmid regt zum Trainieren der eigenen Sinne an und erklärt, warum der Wein im Urlaub immer besser schmeckt. Und Gastronomin Haya Molcho – auch sie eben erst von Falstaff ausgezeichnet – plaudert mit einem ihrer Söhne übers Familienunternehmen und gibt Einblicke in das neue Lokal im Prater.

Mit der Anmeldung – Tickets kosten 38,50 Euro – bekommt man eine Einkaufsliste für die Kochsessions. Alle Infos zu Programm und Anmeldung unter: brandstaetterverlag.com

