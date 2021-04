Ultimatum 12 Uhr: Tschechien macht Druck auf Russland

Moskau soll bis Donnerstagmittag die Rückkehr von Ausgewiesenen ermöglichen, sonst wird Tschechien über eine deutliche Verkleinerung des Personals der russischen Botschaft in Prag entscheiden.

Tschechien hat am Mittwoch gegen die Ausweisung von 20 Mitarbeitern der tschechischen Botschaft in Moskau offiziell protestiert und Russland aufgefordert, ihre Rückkehr zu ermöglichen. Sollte dies nicht bis Donnerstagmittag (12 Uhr) geschehen, werde Tschechien am Donnerstagnachmittag über die Verkleinerung des Personals der russischen Botschaft in Prag auf die Ebene der tschechischen Botschaft in Moskau entscheiden.

Dies teilte der neue tschechische Außenminister Jakub Kulhánek auf einer außerordentlichen Pressekonferenz nach einem Treffen mit dem russischen Botschafter in Prag, Alexander Smejevskij, mit. Der Diplomat war in das Außenministerium im Zusammenhang mit den jüngsten Turbulenzen in tschechisch-russischen Beziehungen wegen angeblicher Beteiligung des russischen Geheimdienstes GRU an zwei Explosionen im Munitionslager im südmährischen Vrbětice 2014 vorgeladen worden.

Die in Aussicht gestellte Verkleinerung des russischen Botschafts-Personals in Prag würde die Ausweisung von Dutzenden Mitarbeiter bedeuten. Tschechien hat zurzeit viel weniger Mitarbeiter auf seiner Botschaft in Moskau als Russland in Prag.

Mit der Ausweisung von tschechischen Diplomaten hatte Russland auf ähnlichen Schritt Tschechiens reagiert. Tschechien hatte zuvor 18 Mitarbeiter der russischen Botschaft in Prag ausgewiesen. Während Tschechien für die Abreise der russischen Diplomaten eine 48-stündige Frist festlegte, gab Russland den Tschechen nur 24 Stunden Zeit. Dies rief in Prag Rufe nach einer weiteren scharfen Reaktion hervor.

(APA)