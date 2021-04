Was könnte den Mieten-Streit entschärfen?

(c) Marin Goleminov

Vermieter sind bei Covid-Hilfen stark benachteiligt, das liegt an einem Detail in den Förderbedingungen. Vermieterverbände drängen auf eine Behebung der Schieflage. Und appellieren im Mieten-Streit an die Konsensbereitschaft.

Wien. Wenn es um das Thema Mietzinsentfall geht, steht meist der Konflikt zwischen Geschäftsraummietern und -vermietern im Vordergrund. Vermieterverbände bringen nun aber verstärkt auch ein anderes Thema ins Spiel: dass sie bei den Covid-Hilfen im Regen stehen gelassen werden. Faktum ist, dass staatliche Förderungen vermietenden Unternehmen nur eingeschränkt offenstehen – wobei private Zinshausbesitzer oder Vermieter einzelner Geschäftslokale gänzlich durch die Finger schauen.