Im (neuen) Salon einer Sammlerlegende

Die Frick Collection ist zwecks Renovierung umgezogen. Und lädt in der Coronazwischenzeit zum Internetcocktail mit Mehrwert.

Die Frick Collection war immer speziell: Stilvoll beheimatet in einer Prachtvilla am New Yorker Central Park, zeigt sie große europäische Kunst. Zeigte, besser gesagt: Seit Mitte März ist das Museum interimsmäßig als „Frick Madison“ an der Upper East Side untergebracht, in einer Gegenwelt zum gewohnten, elegant getäfelten Fin-de-Siècle-Ambiente. Im minimalistischen Betongebäude des Architekten Marcel Breuer erscheinen die klassischen Kunstwerke in neuem Licht.