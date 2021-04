EU bereitet rechtliche Schritte gegen AstraZeneca vor

Leere Impfampullen in einem Impfzentrum im bayerischen Rosenheim.

Die Lieferprobleme beim Pharmakonzern AstraZeneca trotz aufrechter Verträge haben die Impfpläne einiger EU-Länder zurückgeworfen. In Großbritannien gab es hingegen keinen Mangel.

Die EU-Kommission bereitet einem Medienbericht zufolge rechtliche Schritte gegen den Pharmakonzern Astrazeneca wegen der Lieferprobleme bei dessen Corona-Impfstoff vor. Das berichtet das Magazin "Politico" unter Berufung auf mehrere EU-Diplomaten. Bei einem Botschaftertreffen am Mittwoch hätten sich die meisten EU-Länder für rechtliche Schritte ausgesprochen.

Im ersten Quartal: 120 Millionen Dosen bestellt - 30 Millionen geliefert. Zweites Quartal: Vorgesehen waren 180 Millionen, geliefert wurde nur etwa ein Drittel. Das Vertrauen der EU in den Pharmakonzern AstraZeneca ist geschwunden. Das könnte nun nicht nur rechtliche Schritte nach sich ziehen, sondern auch künftige Impfstoffbestellungen beeinflussen. Anfang der Woche gab es zu diesem Thema erstmals deutliche Worte vonseiten der EU-Kommission. Die Union solle sich auf jene Hersteller konzentrieren, die sicher und verlässlich liefern, sagte Innenkommissar Thierry Breton im französischen Fernsehen. Und er betonte, dass es dabei nicht um medizinische Argumente der Wirksamkeit oder Verträglichkeit gehe. Es sei ausschließlich eine Frage der Planungssicherheit und Verlässlichkeit.

Die EU, ein Impfstoff-Nettozahler

Die Europäische Union (EU) hat laut Insidern unterdessen mehr Impfdosen gegen das Coronavirus exportiert als ihre Mitgliedsstaaten erhalten haben. Die EU habe rund 37 Millionen Dosen Vakzin mehr an andere Länder geliefert als sie von Drittstaaten bekommen habe, sagen mit den entsprechenden Daten vertraute Personen. Demnach seien lediglich 133 Millionen Dosen Impfstoff in die EU gelangt. Die Euro-Länder hätten jedoch 170 Millionen Dosen exportiert. Großbritannien zum Beispiel habe keine Impfstoffdosen an die EU geliefert.

(Reuters)