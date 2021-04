Drama um das gesunkene Marine-U-Boot vor Bali

Drucken



Kommentieren Hauptbild • Die Besatzung des U-Boots Nanggala, Foto vom Februar 2019 in der Basis Surabaya. • APA/AFP/INDONESIA MILITARY/HANDO

Obwohl die am Mittwoch verschwundene Nanggala-402 weit unterhalb der Maximaltauchtiefe liegt, sei sie intakt, und die Luft für die 53 Mann an Bord reiche bis Samstag, behauptet Indonesiens Marine-Stabschef.

Jenes U-Boot der indonesischen Marine, das am Mittwoch vor der Insel Bali gesunken ist, könnte wider aller Erwartung noch intakt auf dem Meeresgrund liegen: Bei einer Pressekonferenz am Donnerstag, an der unter anderem auch der Stabschef der Flotte, Admiral Yudo Margono, auftrat, hieß es, man habe die KRI „Nanggala-402" intakt und in „kampfbereitem Zustand" geortet, die 53 Menschen an Bord hätten noch genug Atemluft bis Samstag in den frühen Morgenstunden. Womöglich sei bloß ein Treibstofftank beschädigt.