Walnuss-Honig-Kuchen

(c) VIVI D´ANGELO

Kochbananen nach nigerianischer Art.

Zutaten (für (1 Springform von 20 cm Durchmesser):

100 g Walnusskerne

150 g Honig

3 Eier (mittelgroß)

100 g Crème fraîche

100 g Mehl

1/2 TL gemahlener Zimt

1 TL Backpulver

Salz

Saft von 1 Zitrone

500 ml naturtrüberApfelsaft

75 gWalnusshälften zumGarnieren

Zubereitung:

Den Backofen auf 180 °C (Ober-/ Unterhitze, 160 °C Umluft) vorheizen. Die Springform mit Backpapier auslegen. Die Nüsse grob hacken.

Honig und Eier mit den Quirlen der Küchenmaschine dickschaumig aufschlagen. Crème fraîche, Mehl, Zimt, Backpulver, 1 Prise Salz, Zitronensaft und gehackte Nüsse unterheben. Den Teig in die Form füllen, glatt streichen und im Ofen auf der mittleren Schiene 30–35 Minuten backen. Inzwischen den Apfelsaft in einem Topf bei mittlerer bis starker Hitze sirupartig einkochen lassen. Den Kuchen aus dem Ofen nehmen, die Walnusshäften darauf verteilen und mit dem Sirup beträufeln. Den Kuchen abkühlen, in Stücke schneiden und genießen.

Markus Sämmers Kochbuch „Hello Nature“ beigestellt

Markus Sämmer liefert mit seinem Kochbuch „Hello Nature“ eine Fibel für den Einstieg ins Selbstversorgerleben oder zumindest in naturnahe Küche. Neben Rezepten gibt es u. a. Gartentipps. DKVerlag, 34 Euro.