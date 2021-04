Testessen bei "Stadt Land Genuss X Joma"

Wir essen fast nur bei Niederösterreichern, die am Wochenende den Hohen Markt kulinarisch bespielen. Und ein anderer feiert einen 50er.

Die Oberösterreicher haben es begonnen. Mehrere junge Gastronomen mit teils klingenden Namen gastierten einige Wochenenden mit einer Take-away-Küche in der Wiener Hausbar am Karlsplatz und sorgten für regelrechte Hipsterschlangen. Nun schlagen die Niederösterreicher zurück. Die lassen sich bekanntlich gern unterschätzen, sind aber immer viele. Auf Idee von Siegfried Höllmüller versammelte sich ein gutes Dutzend Wirtsleute aus den unterschiedlichsten niederösterreichischen Vierteln und kocht von Freitag bis Sonntag im Joma am Neuen Markt. Der Initiative haben sich der dortige Küchenchef Rene Poysl und Markus Brunner, Küchenchef bei Figlmüller, angeschlossen, die beiden Figlmüller-­Brüder Hans und Thomas sind als Joma-Eigentümer natürlich auch an Bord. Landhaus-Bacher-Starkoch Thomas Dorfer lässt sich das sowieso nicht entgehen. Am vergangenen Wochenende wurde von den ersten Chefs schon Seite an Seite – oder besser: Abstand an Abstand – gekocht. Dem Vernehmen nach soll das bereits therapeutische Wirkung auf den einen oder anderen haben. Als da von den Köchen des feinen Landgasthauses Essl und dem immer ausflugswerten Triad gereicht und verkostet wurden: Fladenbrot (Fleck) mit Roastbeef, schön mürbe Fleischkrapfen und – als bestes Dessert seit langer Zeit – ein schön fetter Rhabarber-Strudel (Triad). Gefüllte Paprika mit schöner Fruchtnote von Dorfers Küche gab es im Glas.

„Schweinsbratl Hot Dog“ mit „verbranntem Kraut“, Trüffelmayonnaise und knuspriger Zwiebel beigestellt

Am kommenden Wochenende, also jetzt, bietet Theresia Palmetzhofer (Gasthaus zur Palme) „Schweinsbratl Hot Dog“ mit „verbranntem Kraut“, Trüffelmayonnaise und knuspriger Zwiebel. Ulli Hollerer-Reichl vom Landgasthaus Zum Blumentritt serviert ihre berüchtigten Grammelknödel durchs Fenster. Der unlängst hier gelobte Josef Floh kommt auch in die Stadt und verspricht einen Hotdog mit Blutwurst („Hot Morcilla“). Der Lockdown bietet wenig Ablenkung, das ist definitiv eine.