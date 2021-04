Der Tod eines Corona-Skeptikers im ORF

(c) Screenshot ORF

Ein 40-jähriger Baumeister, der nicht an die Gefährlichkeit von Covid-19 glaubte, starb daran. Es folgten Spott und Schadenfreude im Internet. Ein Beitrag in der "ZiB 2" zeigt die Tiefe der Gräben, die sich aufgetan haben.

Vieles bleibt in der Pandemie auf der Strecke, leider auch oft die Menschlichkeit. Natürlich: Die Sichtweisen von Lockdown-Gegnern und Befürwortern liegen denkbar weit auseinander und schwere Zeiten wecken nicht unbedingt das Beste im Menschen. Das ist alles nichts Neues. Wie weit manche Menschen gehen, nämlich bis zur hämischen Belustigung über den Tod eines Familienvaters, schockiert dennoch. Am Donnerstagabend sah man in der "ZiB 2" einen Beitrag, der sich dieser Spitze des Eisbergs näherte.