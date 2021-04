Leiner-Haus: Historisches Treppengeländer wird versteigert

Die Versteigerung findet im Rahmen einer Benefizauktion zugunsten des Hilfswerks statt. René Benkos Signa baut das Gebäude auf der Mariahilfer Straße zum „KaDeWe Wien“ um.

Das Leiner-Gebäude auf der Wiener Mariahilfer Straße wird derzeit von der Signa-Gruppe zum "KaDeWE Wien" umgebaut. Dafür muss unter anderem das historische Stiegenhaus im Inneren weichen. Elemente des Treppengeländers können sich Interessierte aber nun nach Hause holen. Insgesamt rund 320 Laufmeter der gusseisernen Konstruktion sind online auf "aurena.at" zu ersteigern, wie die Auktionsplattform Donnerstag in einer Aussendung mitteilte.

Erlös geht an Wiener Hilfswerk

Das Geländer ist auf 27 Positionen aufgeteilt. Die Zuschläge erfolgen am 5. Mai, geboten werden kann bereits jetzt. Der Erlös der Auktion geht an das Wiener Hilfswerk. Die Anlage, so wurde betont, steht nicht unter Denkmalschutz - und ist auch nicht die originale aus dem Eröffnungsjahr des Warenhauses Esders im Jahr 1895.

Der Immobilien- und Handelskonzern Signa des Tiroler Investors Rene Benko wird im ehemaligen Leiner-Flaggschiff auf der Mariahilfer Straße ein Kaufhaus nach Vorbild des Berliner "KaDeWe" samt Hotel und Park am Dach errichten. Die Abbrucharbeiten werden bis in den Herbst dauern. Das Kaufhaus soll bis Herbst 2024 entstehen.