Tagada: Eine Szene hebt ab

Rund um das Tagada im Wiener Prater formiert sich eine lebendige Jugendszene. Florian Rainer hat sie in einer Fotoreportage dokumentiert.

Schon bei der ersten Drehung wird offensichtlich, wer Routine hat. Während die einen in ihre Sitzbank gepresst kreischen, johlen und schon durch die bloße Fahrtgeschwindigkeit den erhofften Adrenalinschub erhalten, reicht das für ein paar wenige noch lange nicht. Zu oft sind sie schon mit dem Tagada gefahren, manche allein an diesem Abend schon ein Dutzend Mal. Die Attraktion im Wiener Wurstelprater besitzt Kult­status für eine treue Fangemeinde fernab des verstaubt-institutionalisierten Riesenrads, das dem touristischen Publikum vorbehalten bleibt. Mit seiner schrill-trashigen Aufmachung – ganz in Pink, verziert mit den Konterfeis von Marilyn Monroe, Elvis und Brad Pitt–, den blinkenden Lichtern, der wummernden Musik verschwindet es für ein unkundiges Publikum zwischen den vielen ähnlich gestalteten Attraktionen im hinteren Praterteil. Und doch hebt es sich ab.

„Ich musste schließlich auch mitfahren und Fotos machen.“

Das ist auch Fotograf Florian Rainer aufgefallen. Für ein Porträt war er vergangenen Sommer vor Ort und blieb an den kreiselnden Bewegungen des Tagada hängen. Immer wieder kehrte er mit seiner Kamera zurück, 30, 40 Abende verbrachte er dort, fühlte sich in die Szene ein, lernte die Lokalgrößen kennen. Er wollte festhalten, was er da spürte und sah, die Dynamiken und kleinen oder auch größeren Dramen eines Szenetreffs. Nach Abschluss des Projekts kann er immerhin vier 11er-Fahrtenblöcke vorweisen: „Ich musste schließlich auch öfter mitfahren und von drinnen Fotos machen. Das war allerdings gar nicht so einfach.“ Das Gefährt und die eigentliche Mechanik dahinter waren es allerdings nicht, die ihn so gefesselt haben, und sie machen auch nicht den Charme des Betriebs aus. Vielmehr sind es jene Gäste, die während der Fahrt nicht sitzen bleiben wollen.

Sitzen bleiben im Tagada nur Neulinge und Unkundige. Florian Rainer

Bühnenbild. Beginnt die nach vorn geneigte Drehscheibe erst einmal zu rotieren, verwandelt sie sich für Geübte zum Präsentierteller ihrer akrobatischen Fertigkeiten. Der Fliehkraft zum Trotz verbringen sie die Fahrt im Stehen lässig am Telefon, tanzend oder im besten Fall überhaupt immer zwischen einem Sprung und dem nächsthöheren. Wartet man den richtigen Moment in der Aufwärtsrotation im Tagada ab oder springt gar direkt von der Sitzbank weg, kommt man bestenfalls auf einige Meter Höhe. „Natürlich spielt Höhe eine Rolle — deswegen gibt es ja einen ‚Tagada King‘“, sagt Tim Morawetz. Der 17-jährige Wiener ist Friseur im zweiten Lehrjahr, verbringt seine Freizeit in den Sommermonaten aber seit zwei Jahren mit Vorliebe im Prater. Schon als er mit elf Jahren mit seinen Eltern zum ersten Mal vor dem Tagada gestanden sei, habe er gewusst, das auch können zu wollen. Unter seinen Freunden und Freundinnen wird der selbstbewusste 17-Jährige wohl nicht ohne seinen Zuspruch als „Tagada King“ gehandelt. Nicht nur weil er wirklich eindrucksvoll hoch während seiner Fahrten springt, sondern auch wegen seiner Führungsqualitäten, ist sich zumindest Florian Rainer sicher. Er hat sich in den Sommermonaten mit vielen aus der Szene unterhalten, weiß zu jedem seiner Bilder eine Geschichte zu erzählen. Viele der Stammgäste sind wie Morawetz jung, irgendwo zwischen 15 und 20, zumeist in ihrer Lehrausbildung, haben Migrationshintergrund in erster oder zweiter Generation. Manche kommen, um sich von zuhause oder der Jobsuche abzulenken, manche kommen zum Fahren, andere einfach zum Zuschauen und Tratschen.

Man tauscht sich aus, schaut zu, fährt mit: Viele verbringen hier ihre Freizeit. Florian Rainer

Die Akademie. „Momentan sind wir fünf ‚Experten und Expertinnen‘ – zwei Mädchen, drei Burschen“, beschreibt Tim Morawetz und meint jene, die besonders gute Sprünge machen. Dabei geht es nicht nur um athletische Fähigkeiten, jeder bringt auch seinen eigenen Stil und seine Persönlichkeit mit ein. Sieben weitere Personen würde diese Elite gerade in ihre Künste einweisen. Das Aufnahmeprozedere in dieser inoffiziellen Tagada-Akademie verläuft wie folgt: „Ist jemand neu, schauen wir uns an, was die Person kann, und ist sie gut, gehe ich auch mal auf sie zu und lade sie ein, bei uns mitzumachen. Wenn ich jemanden anrede, ist das auf jeden Fall ein ziemlich gutes Zeichen“, erzählt Morawetz. Auch bei ihm spielte es sich anfangs ganz ähnlich ab. Unter seinem rechten Ohr hat sich der 17-jährige Morawetz ein Krönchen tätowieren lassen. „Da geht es gar nicht um den Tagada King, eher darum, was ich schon alles geschafft habe in meinem Leben.“

„Die Emotionen kochen manchmal hoch, aber deshalb geht man ja hin.“

Alterserscheinungen. Um jene mit Expertise sammeln sich noch weitere 25 oder 30 Jugendliche, die sich regelmäßig am Calafatiplatz einfinden und sich mehr oder weniger gut miteinander vertragen. „Manchmal kommt es schon zu Stress, es gibt Streit, hier und da kommt auch mal die Polizei, aber meistens verläuft alles harmlos. Die Emotionen kochen zwar öfter hoch, aber dafür geht man ja auch hin“, sagt Florian Rainer. Überhaupt sei es ein Schauplatz jugendlicher Selbstfindung: Beziehungsprobleme würden hier im Neonlicht genauso ausverhandelt wie Gruppenrivalitäten, sexuelle Identität und Zukunftsperspektiven. Besonders am Anfang der Saison sehe man die immer gleichen Leute beinahe täglich im Wurstelprater, erst im Hochsommer dünnt sich die Menge langsam aus. Eine ähnliche Fluktuation gebe es auch bei den Fahrten: Gegen Monatsende würde das Geld langsam knapper, die Fahrten würden damit bei einigen seltener. Immerhin vier Euro kostet ein Ticket, den 11er-Block erhält man um 25 Euro, das geht vor allem für Lehrlingsmädchen und -burschen ganz schön ins Geld.

Performance. Mit Tanzbewegungen und Sprüngen zeichnet man sich hier aus. Florian Rainer

Ungewollt kultig. Besonders gute Fahrer und Fahrerinnen erhalten wohl auch die eine oder andere Fahrt umsonst, immerhin sind sie auch Publikumsmagneten. Und auch die beiden Kassierer, die die Maschine be­­dienen, kommen den Performern entgegen, lassen das Tagada je nach Wunsch mal schneller, mal langsamer, mal turbulenter und mal ruhiger rotieren. Natürlich unter dem wiederholten Hinweis darauf, dass Aufstehen während der Fahrt nicht erlaubt sei. Betrieben wird das Tagada seit den Neunzigern von Thomas Sittler. Es ist nur eines von vielen Fahrgeschäften und Schießbuden, die die Familie Sittler im Prater besitzt, aber schon eines der lukrativeren. Den entstandenen Kultfaktor kann auch er sich nicht wirklich erklären. Ab und zu wird das Tagada auch in Events eingespannt, ein ­Red-Bull-Breakdancer-Team setzte sich darauf in Szene, FM4 Unlimited verband ein Konzert des DJ-Duos Ogris Debris am Calafatiplatz mit Gratiseintritt im Tagada. Trotz Interventionen wie diesen bleibt das Tagada an den übrigen Tagen fest in der Hand jener jungen Akrobatikgenies, die sich heute um Tim Morawetz, in fünf Jahren vielleicht aber auch schon um einen anderen Tagada-König (oder gar eine -Königin?) sammeln.

Sexualität, Beziehungsprobleme: Hier wird Identität ausverhandelt. Florian Rainer



„Es fehlt einfach etwas, wenn ich mal einen Monat nicht gefahren bin. Wir Tagada-Leute sind Sportler, wir wollen uns austoben und miteinander austauschen. Der Rest kommt auch einfach, um sich inspirieren zu lassen“, sagt Morawetz. Er hofft auf eine reguläre Wiedereröffnung im Mai. Florian Rainer sieht den Calafatiplatz auch als Zufluchtsort für viele Jugendliche. Einige davon trifft er beim Spazieren in Brigittenau und lässt sich von ihrem Leben erzählen. Die Welt dreht sich ja immerhin weiter, auch wenn das Tagada stillsteht. Nur vielleicht weniger sprunghaft.