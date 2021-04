Risiko durch Klimaänderung: Österreich auf Rang 49

(c) imago images/teamwork (Achim Duwent�ster via www.imago-images.de)

Wer trägt das höchste Risiko für die Folgen der Erderwärmung? Und wer ist für die durch Menschen verursachte Änderung in welchem Ausmaß verantwortlich?

Der virtuelle Klimagipfel, zu dem US-Präsident Joe Biden eingeladen hat, soll nicht nur ein Signal setzen, dass die USA die Klimaänderung wieder ernst nehmen und bereit sind, bei Verhandlungen eine führende Rolle einzunehmen. Die Initiative wurde auch aus einer Sorge heraus gestartet: In einem Bericht der US-Geheimdienste („2021 Annual Threat Assessment of the U.S. Intelligence Community“) heißt es: „Wir kommen zum Schluss, dass die Folgen der Klimaänderung und der Verschlechterung des Umweltzustands eine Mischung aus direkten und indirekten Bedrohungen nach sich zieht. Dazu gehören auch Risiken für die Wirtschaft, erhöhte politische Volatilität oder Fluchtbewegungen.“ Der Bericht ist vor kurzem veröffentlicht worden. Es heißt darin weiter, dass „Hitzewellen, Trockenperioden und Überschwemmungen die Vereinigten Staaten und US-Interessen direkt gefährden werden.“