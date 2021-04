Immofinanz hängt in den Seilen

(c) Die Presse (Clemens Fabry)

Im großen Immo-Übernahmespektakel um die S Immo herrscht eine Pattsituation. Es stehen unzählige Fragen im Raum. Doch der Mann, der die Antworten kennt, hat sich krankgemeldet.

Alle warten auf das grüne Licht der Übernahmekommission. Doch wie es dann weitergeht, will keiner beantworten. Manchen kann man noch nicht einmal eine Frage stellen. So ist es wohl höchst selten, dass in Österreich ein CEO nicht zur Bilanzkonferenz erscheint. Doch aus gesundheitlichen Gründen überließ der Chef der Immofinanz, Ronny Pecik, das Feld dem Finanzchef, Stefan Schönauer, und dem Chef für das operative Geschäft, Dietmar Reindl.