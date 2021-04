USA und Türkei steuern auf eine Armenien-Krise zu

Joe Biden will den Völkermord an Armeniern beim Namen nennen. Ein schwerer Konflikt unter Nato-Partnern ist programmiert.

Zwischen den Nato-Partnern USA und Türkei zeichnet sich neuer Streit ab. Joe Biden will am Samstag als erster US-Präsident die Massaker an den Armeniern im Osmanischen Reich offiziell als Völkermord brandmarken. Aus Ankara dürften wütende Reaktionen von Staatschef Recep Tayyip Erdoğan kommen. Die absehbare Eskalation belastet schon jetzt die krisengeplagte türkische Wirtschaft.