Lockdown soll am 19. Mai enden

Bund, Länder, Gemeinden und Sozialpartner beraten seit Vormittag über die weiteren Öffnungsschritte in Österreich. Als Sperrstunde ist 22 Uhr im Gespräch, die Schulen sollen ebenfalls im Mai wieder in den Vollbetrieb zurückkehren.

Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) hat für Mitte Mai wiederholt gleichzeitige Öffnungsschritte für Kultur, Sport, Gastronomie und Tourismus in Aussicht gestellt. Nur: Wann genau sollen die Türen zu Cafés, Restaurants oder Hotels in Österreich wieder öffnen? Wann kehren alle Schulen im Land wieder zum Regelbetrieb zurück? Und unter welchen Bedingungen? Darüber berät die Regierungsspitze heute Vormittag mit Ländern, Gemeinden, Sozialpartnern und Experten. Die Verhandlungen beginnen um 11:00, Ergebnisse sollen in einer ab 14:00 bekannt gegeben werden.

Im Vorfeld sickerten bereits einige Details durch. Diverse Medien berichteten über den 19. Mai als Stichtag für das Ende des Lockdowns. Aus Regierungskreisen hieß es gegenüber der „Presse“, dass es um den 17. Mai die ersten Öffnungsschritte geben könnte. Dieser Tag wurde in der „Zeit im Bild“ am Donnerstag auch als für die Rückkehr zum regulären Unterricht an Schulen genannt.

Sperrstunde 22 Uhr?

Als Voraussetzung für den Zutritt zu Gastronomie, Hotels sowie Kultur- Sport- und Freizeiteinrichtungen ist jedenfalls ein negativer Coronatest vorgesehen. Der „Grüne Pass“, in dem Tests, Impfungen und überstandene Infektionen eingetragen werden sollen, dürfte erst Ende Mai kommen.

In der Gastronomie sollen pro Tisch vier Personen (plus Kindern) gestattet sein, und es wird größere Abstände zwischen den Tischen geben. Ähnliche Regelungen sind im Tourismus vorgesehen. Als Sperrstunde ist 22 Uhr im Gespräch.

Bei Veranstaltungen, vor allem im Kultur- und Sportbereich, werden die Kapazitäten wohl zumindest indoor nur zur Hälfte genützt werden können. Zudem wird bei Events keine Bewirtung erlaubt sein.

Die Öffnungsschritte sollen dann einige Wochen beobachtet werden. Ist die Entwicklung günstig, könnten im Juni weitere Lockerungen kommen. Erst dann ist etwa die Öffnung von Fitnessstudios eine Option. Die Nachtgastronomie wird vermutlich noch länger warten müssen.

Dafür wird es an den Schulen schneller gehen. Eine Rückkehr zum normalen Präsenzunterricht für alle Schulstufen dürfte bereits für den 17. Mai geplant sein. Derzeit haben nur die Volksschüler fünf Tage Unterricht an den Schulen, alle anderen grundsätzlich Schichtbetrieb.

Die Pressekonferenz im Livestream:

Niederösterreich bekräftigt Lockdown-Ende am 2. Mai

In Niederösterreich wird der „harte“ Lockdown indes wie geplant am 2. Mai zu Ende gehen. Nach einem Gipfel mit Gesundheitsexperten und Vertretern der Wirtschaft zur Corona-Situation hat Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) am Freitag "grünes Licht" für den Öffnungs-Fahrplan gegeben. Die Schulen öffnen demnach am Montag. Eine Woche später, am 3. Mai, folgen der gesamte Handel und die körpernahen Dienstleister. Mikl-Leitner äußerte die Hoffnung, dass sich "in Wien die Situation in ähnlicher Art und Weise entspannt, damit auch unsere Wiener Freunde diesen Öffnungsweg weiter mitgehen können".

Experten hatten sich zuletzt optimistisch gezeigt, was die angekündigten bundesweiten Öffnungen im Mai betrifft, raten aber nach wie vor zur Vorsicht. Insbesondere angesichts neuer "Fluchtmutationen“ brauche es eine intensive Varianten-Überwachung, um zeitnahe und adäquate Konsequenzen zu ziehen, die auf wissenschaftlichen Beurteilungen basieren.

(Red./APA)