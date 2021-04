Die Gründe für den Bitcoin-Absturz

Von seinem Rekordhoch in der Vorwoche hat sich Bitcoin um ein Viertel entfernt. Mögliche Gründe sind eine schärfere Regulierung in den USA und ein Stromausfall in China, der die Debatte um den hohen Stromverbrauch von Bitcoin erneut anheizt.

Der Absturz war heftig. In der Nacht auf Freitag ist der Preis für die älteste und größte Kryptowährung Bitcoin erneut um mehr als zehn Prozent abgestürzt. Gegenüber dem Rekordhoch von 64.000 Dollar von voriger Woche, als die Kryptobörse Coinbase an die Börse ging, hat sich der Bitcoin-Preis inzwischen um 25 Prozent entfernt und ist zeitweise unter 48.000 Dollar gefallen – oder unter 40.000 Euro.