Eine Zugfahrt mit Aussicht

Rocky Mountaineer bietet Bahnreisen mit Panoramadach an. Nun wagt man sich von Kanada zum ersten Mal in die USA.

Liebhaber von Zugreisen preisen nicht nur die Umweltfreundlichkeit und den Komfort gegenüber anderen Fortbewegungsmitteln an, sondern vor allem, dass man im Zug sitzend ein Land auf eine besondere Art und Weise entdecken kann und dabei vor allem die Aussicht eine wesentliche Rolle spielt.

Das weiß auch das Luxusbahnunternehmen Rocky Mountaineer, das mit einem ganz besonderen Zug, der über eine Art Glaskuppel verfügt, aufwarten kann. Rocky Mountaineer bietet bereits seit 1990 Bahnreisen an und gilt als Klassiker. Bisher wurden Reisen auf drei Strecken durch den Westen Kanadas geführt, von Vancouver nach Banff, Lake Louise und Jasper. Nun wagt man sich mit einer vierten Route in die USA vor.

Vom Zug aus lässt sich die Landschaft ganz anders genießen. (c) Laara Cerman

Mehrere Jahre lang hat man an einer neuen Route getüftelt. Denn man wollte wie auch in Kanada atemberaubende Landschaften und bekannte Ziele erkunden. Eine Route zu finden, die man am besten mit dem Zug erlebt und die mehrere Tage dauern kann, ist dabei gar nicht so leicht.

Im Südwesten der USA wurde man fündig. Die Strecke "Rockies to Red Rocks" führt von Moab in Utah nach Denver, Colorado und dauert zwei Tage. Übernachtet wird nicht an Bord, sondern in einem Hotel in Glenwood Spirngs, Colorado.

Der Arches Nationalpark in der Nähe von Moab in Utah liegt auf der Strecke. Chris Wonderly

Natürlich unterscheidet sich bei einer Luxuszugreise auch das Essen von einer Standardverpflegung. Vielmehr servieren hier Köche auf dem Porzellanteller frische Omelette zum Frühstück oder Lachs zum Abendessen.

Zu den Highlights der Route zählt das Fahren entlang des Colorado Rivers und durch eine ganze Reihe von Canyons und steilen Felswänden.

Die Züge des Rocky Mountaineer sind nicht nur bei Bahnfans beliebt. Rocky Mountaineer

(chrile)