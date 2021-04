Grüner Veltliner in Zahlen

Mit 46 Prozent ist der Weiße mit dem Pfefferl die Leitsorte des Landes.

Acht Weinbaugebiete

Niederösterreich hat acht Weinregionen. Wachau, Traisental, Kremstal, Kamptal, Wagram, Weinviertel, Carnuntum und die

Thermenregion. Das Weinviertel ist mit 13.858 Hektar das größte Gebiet, die kleinsten sind das Traisental (815 ha) und Carnuntum (906 ha).

250 Rebsorten

In Fels am Wagram gedeiht die wahrscheinlich größte Sortenvielfalt der Welt: Mehr als 250 Rebsorten hat das Weingut Leth zusammengetragen und immer je 15 Stöcke gepflanzt, ausschließlich rare und in Vergessenheit geratene Sorten, um sie vor dem Aussterben zu bewahren. Heute stehen in diesem „Sortenweingarten“ der Leths rund 4000 Stöcke. Die rund 200 Weißweinsorten werden zusammen geerntet und ergeben jährlich den außergewöhnlichen Wein „Simply Wow – 200 United“.

830 Kilometer

Mehr als 830 Kilometer lang ist die Weinstraße Niederösterreich durch alle Weingebiete.

1000 Kellergassen

Mehr als 1000 Kellergassen gibt es in Niederösterreich. Sie werden auch „Dörfer ohne Rauchfang“ genannt, weil die Presshäuser keinen Kamin haben. Die Rohrendorfer Kellergasse, die „Lindobelgasse“, am Saubühel ist mit 1650 Metern die längste Kellergasse Österreichs. Hier finden sich 72 Presshäuser und Kellerröhren sowie sechs Heurige. Nur um 50 Meter kürzer ist die Kellertrift in Hadres im Pulkautal mit rund 400 Presshäusern. Bekannt ist sie wegen Alfred Komareks Kriminalroma-nen rund um „Polt“, die dort verfilmt wurden.

1114 A. D.

Das Stiftsweingut Klosterneuburg gilt als das älteste Weingut Österreichs. Gegründet im Jahr 1114 von den Chorherren, bewirtschaftet das Stiftsweingut heute 108 Hektar in Klosterneuburg, der Thermenregion und in Wien.

1860 A. D.

Ebenfalls in Klosterneuburg wurde 1860 die erste österreichische Wein- und Obstbauschule gegründet. Sie gilt als die älteste Weinbauschule der Welt. Neben der Ausbildung der jungen Winzer ist die Schule auch international anerkannt in Forschung und Rebenzüchtung.

2000 Hektar

Langenlois ist die größte Weinbaugemeinde von Niederösterreich mit einer Anbaufläche von rund 2000 Hektar. Österreichweit ist als Weinort nur Gols (Burgenland) etwas größer.

2000 Heurige

Mehr als 2000 Heurigenbetriebe gibt es in Niederösterreich.