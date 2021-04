Wer kennt sie nicht, die geriffelten, „gekämmten“ Bilder Jakob Gasteigers, eines der prägnantesten Maler seiner Generation. Ein Besuch zu seiner Ausstellung in der Albertina.

Fast schon beängstigend aufgeräumt ist das wunderschöne Loftatelier Jakob Gasteigers im siebten Wiener Bezirk – historischer Hinterhof, ehemalige Fabrik für Drogerieartikel. Man kann sich kaum vorstellen, welche Materialschlachten – „ja, das sind sie“, sagt der Maler zu seiner Malweise – hier in den vergangenen 20 Jahren schon stattgefunden haben. Mittlerweile aber arbeitet er fast ausschließlich in seinem (noch) viel größeren Studio im Weinviertel. Also er „strukturiert“ mit einem kammartigen Werkzeug, das er eigens für jedes Bild aus hartem Karton schneidet, Massen an Acrylfarbe. Neongrüne, neongelbe, neonorange zuletzt. Früher, als er in den Achtzigerjahren mit dieser Methode begann, an der ihn jeder in Österreichs Kunstwelt halbwegs Sozialisierte sofort erkennt, war es noch schwere Ölfarbe. Besser gesagt eher „oilpaint“ als „colour“, im Englischen wird da unterschieden, während im Deutschen die Malerei vom Symbolgehalt der Farbe untrennbar scheint: Und Gasteiger ging es lange rein um das Material, nicht um die Farbe.