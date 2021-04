Box-Streit vor Gericht: Die Warnungen vor Daniel Nader

Cheftrainer Daniel Nader klagt Sportlerin Deshire Kurtaj. Am zweiten Verhandlungstag schilderte ein Ex-Kaderboxer seine Sicht auf die Vorwürfe.

Wien. Runde zwei vor dem Handelsgericht zwischen Deshire Kurtaj und Daniel Nader in der Klage wegen Kreditschädigung fand am Freitag virtuell statt. Wie schon am ersten Verhandlungstag wurde die Zeit knapp, von den geladenen Zeugen gab deshalb nur Ex-Kaderboxer Ahmet Simsek Auskunft zu den drei Vorwürfen: nicht ausbezahltes Taggeld, Kick-back-Zahlungen und Versicherungsbetrug rund um einen Trainingsunfall von Marcos Nader, Profi-Boxer und Bruder des Klägers.