Sauvignon Blanc: Wir sind Weltmeister

Hauptbild • Sauvignon Blanc • (c) imago images/Hans Lucas

Einmal mehr hat sich die Steiermark bei der Sauvignon-Blanc-WM hervorgetan. Aber auch bei anderen Gelegenheiten lassen es die Steirer krachen.

Seit fünf Jahren führt beim Concours Mondial du Sauvignon, quasi der Weltmeisterschaft der Sauvignon Blancs, an der Steiermark kein Weg vorbei. Die Titel wurden gerade wieder vergeben. Rund 1200 Weine waren eingereicht, zwei Champion-Plätze gingen in die Südsteiermark. Zum einen an Roland Riegelnegg vom Weingut Riegelnegg-Olwitschhof aus Steinbach (Gemeinde Gamlitz). Er überzeugte mit seinem „2018 Sauvignon Blanc Ried Sernauberg Exzellenz Südsteiermark DAC“ als „bester im Barrique ausgebauter Sauvignon“ des Wettbewerbs. Zum anderen durfte das Weingut Peter Skoff vom Kranachberg (Gamlitz) sich ebenfalls über eine Trophäe freuen: In der Kategorie „Austria Revelation“ holten die Brüder Markus und Peter Skoff mit ihrem „2018 Sauvignon Blanc Ried Kranachberg Südsteiermark DAC“ die Trophäe als bester Sauvignon Österreichs.