Wer wird der nächste Mr. Raiffeisen?

Im Reich des „Grünen Riesen“ wird diskret sondiert, wer in einem Jahr Walter Rothensteiner als Generalanwalt nachfolgen könnte. Derzeit sind zwei konträre Persönlichkeiten im Spiel – aber ein Kampf soll vermieden werden.

Da kommt ja so einiges zusammen: Bettina Glatz-Kremsner und Thomas Schmid haben nahezu zeitgleich angekündigt, ihre Vorstandsverträge im nächsten Frühjahr auslaufen zu lassen – die eine freiwillig, der andere unter gehörigem Druck. Egal: In den Casinos Austria und in der Staatsholding Öbag ist nun ein Jahr Zeit, Ersatz zu suchen. Nicht nur dort, wenn auch fernab der Öffentlichkeit, wird ebenfalls sondiert: Auch der Raiffeisenverband ist auf der Suche nach einem neuen Spitzenmann. Walter Rothensteiner wird im nächsten Frühjahr als Generalanwalt abdanken. Auch da ist noch mehr als reichlich Zeit für offizielle Verlautbarungen. Aber schwierig und mühsam ist die Sache trotzdem.