Gernot Blümel und der verhinderte Plagiats-Skandal

Schreibt Österreich EU-Anträge von Deutschland ab? Oder ist diesmal wirklich die EU an allem schuld?

Es gibt ein paar Themen, auf die Österreichs Parteien derzeit fast hysterisch reagieren. Chat-Protokolle zum Beispiel, Postenschacher – oder Plagiate. Ist davon etwas dabei, braucht es nicht mehr viel für einen Skandal. Da reicht es schon, wenn Österreich in der Eile einen Antrag auf EU-Milliarden aus dem Wiederaufbaufonds nach Brüssel schickt, in dem statt „Austria“ immer wieder das Wörtchen „Germany“ zu lesen ist, wie „Die Presse“ am Freitag am Rande in einer Online-Glosse berichtete.