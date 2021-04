Polizeiangestellte in Frankreich von Angreifer erstochen

Nach einem tödlichen Messerangriff auf einer Polizeiwache in einem Pariser Vorort ermittelt die Anti-Terrorstaatsanwaltschaft.

In der Stadt Rambouillet südwestlich von Paris ist am Freitagnachmittag eine Verwaltungsangestellte der Polizei von einem Mann vor dem Eingang zu ihrer Polizeiwache niedergestochen und tödlich verletzt worden. Der Angreifer wurde von Polizisten angeschossen, überwältigt, und starb wenig später ebenfalls.

Inzwischen hat die Anti-Terror-Staatsanwaltschaft die Ermittlungen übernommen. Dabei gehe es unter anderem um den Vorwurf des Mordes in Verbindung mit einem terroristischen Vorhaben, bestätigte die Anti-Terror-Staatsanwaltschaft am Freitag der Deutschen Presse-Agentur. Premierminister Jean Castex sowie Innenminister Gérald Darmanin besuchten am Freitag den Tatort.

Der Angriff ereignete sich am Freitagnachmittag in der 25.000 Einwohner-Gemeinde Rambouillet rund 60 Kilometer von Paris. In Polizeikreisen hieß es, der Angreifer habe einer 49-jährigen Polizistin in die Kehle gestochen. Es gebe derzeit keine Hinweise dafür, dass er während der Tat islamistischen Parolen gerufen habe. Der Mann habe die tunesische Staatsbürgerschaft besessen, sich legal in Frankreich aufgehalten und keine Vorstrafen gehabt. Den Sicherheitsbehörden sei er nicht bekannt gewesen.

Immer wieder gibt es in Frankreich Angriffe auf die Polizei. Im Herbst 2019 tötete ein Angestellter im Polizeihauptquartier in Paris vier seiner Kollegen mit einem Messer. Die Ermittler gehen von einem Terrorhintergrund aus. 2017 tötete ein Mann auf der Pariser Nobelstraße Champs-Élysées einen Beamten und verletzte zwei weitere. Der IS reklamierte die Tat für sich. Frankreichs Regierung will mit einem neuen Sicherheitsgesetz mehr Schutz für die Ordnungskräfte im Land bieten.

(APA)