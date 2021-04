Erdoğan lässt Muslimbrüder fallen

Der türkische Präsident, Recep Tayyip Erdoğan, braucht bessere Beziehungen in Nahost.

Präsident Erdoğan strebt eine Annäherung an Ägypten und Israel an. Seine islamistischen Verbündeten stehen ihm dabei im Weg. Er opfert sie am Altar der Realpolitik.

Istanbul. Der Fernsehsender „Al Shark“ war bis vor Kurzem für seine heftige Kritik am ägyptischen Präsidenten Abdel Fatah al-Sisi bekannt. „Al Shark“ steht der islamistischen Muslimbruderschaft nahe, die von Sisi verfolgt wird. Von Istanbul aus kann „Al Shark“ – der Orient – sein Programm mit dem Segen der türkischen Regierung nach Ägypten senden. Doch nun erhielt „Al Shark“ Besuch von türkischen Regierungsvertretern, wie Senderchef Ayman Nour berichtete. Der Sender möge ab sofort auf politische Kritik verzichten, sagten die Besucher aus Ankara.