Uefa-Chef Čeferin: Revanche eines Empörten

Uefa-Chef Aleksander Čeferin ist der größte Gewinner der Super-League-Causa. Doch wie glaubhaft ist der wortgewaltige Slowene als Sprachrohr der Fußballfans?

„Schlangen“, „Lügner“, „Gier“ und „Selbstsucht“. Aleksander Čeferin galt seit jeher als Mann klarer Worte, doch was der Uefa-Präsident in der Super-League-Causa öffentlich von sich gab, hat dieses Profil nachhaltig geschärft.



Der Slowene, 53, drohte den abtrünnigen Klubs, die er intern „das dreckige Dutzend“ nannte, mit Verbannung und ihren Spielern mit Sperren. Doch vor allem polterte er gegen die beiden Strippenzieher der Eliteliga und seit dieser Woche größten Buhmänner der Fußballwelt. Noch nie habe er jemanden so beharrlich lügen gesehen wie Juventus-Präsidenten Andrea Agnelli, seinen einstigen Freund. Real-Madrid-Boss Florentino Pérez erinnerte er, dass dieser nach der Super-League-Implosion „Präsident von nichts“ sei. Das kommt selbst beim gemeinen Fußballfan gut an, der für Sportfunktionäre sonst wenig übrig hat. Čeferin, die Speerspitze im Kampf für Gerechtigkeit also.

Hinter den Kulissen soll der Uefa-Chef versöhnlichere Töne angeschlagen haben. Sein Tenor gegenüber den Abtrünnigen, die teilweise selbst vom Eliteliga-Vorstoß überrumpelt wurden: Jeder macht Fehler, der Weg zurück in die Uefa-Familie ist nicht versperrt.